Webinaire Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme animé par Olivier VINCENT, du Service éducatif de la Fondation du Camp des Milles. Ce webinaire permettra notamment de découvrir le Site-Mémorial du Camp des Milles, conçu principalement pour les jeunes, non seulement comme un musée d’histoire et un lieu de mémoire préservé, mais aussi comme un espace de culture patrimoniale et artistique et comme un “musée d’idées”, un laboratoire innovant dans son contenu comme dans ses dispositifs pédagogiques. Organisé par l’INSPE, le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille, en partenariat avec la Fondation du Camp des Milles. Webinaire (réservé aux étudiants de l’INSPE) Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00

