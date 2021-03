Lormes Lormes 58140, Lormes Webinaire – Eau et réchauffement climatique – La ressource en eau dans le Nivernais et dans le Morvan – avec François Thomas Lormes Catégories d’évènement: 58140

Lormes 58140 Lormes Nièvre EUR Dans le Morvan, comme dans le Nivernais, l’eau est présente en abondance. Les lacs et rivières constituent la beauté de nos paysages. Pêche, sports d’eau vive, baignade, rendent notre territoire attractif. Mais des inquiétudes apparaissent.

Sécheresses en 2019, en 2020. Les forêts et les prairies souffrent.

Plusieurs sources destinées à l’eau potable se sont révélées insuffisantes. Des éleveurs rencontrent des difficultés pour abreuver le bétail.

Les milieux aquatiques peuvent être perturbés : développement d’algues, raréfactions de certaines espèces d’insectes.

Quelle est la situation aujourd’hui ? Quelle quantité ? Quelle qualité ? Des données sur le climat, sur l’hydrologie, sur la qualité des eaux et des milieux aquatique, font l’objet d’analyses, d’interprétations. L’objectif sera d’en présenter une synthèse, et d’apporter quelques éléments de réponses à nos interrogations sur l’état de notre patrimoine que constitue la ressource en eau. Nous serons en ligne à l’adresse :

https://meet.jit.si/EauNivernaisMorvan Cliquez simplement sur le lien depuis l’ordinateur.

