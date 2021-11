Webinaire d’informations sur l’Alliance EDUC à destination des étudiant·e·s En ligne, 16 novembre 2021, Rennes.

EDUC, ou European Digital UniverCity, est une alliance unique d’universités originaires d’Europe de l’ouest, du sud, et Europe centrale : vous saurez tout sur son fonctionnement et sur les opportunités qu’elle propose aux étudiant·e·s. Cours en ligne, stages, échanges, césures, summer schools… Rendez-vous le 16 novembre pour en savoir plus. * **Programme de l’événement (en anglais) :** 09:00 – 09:30 **Introduction: c’est quoi EDUC?** 14:00 – 14:05 **Les** _**virtual journal clubs**_ 14:10 – 14:20 **Le catalogue de cours EDUC** 14:25 – 14:35 **Les cours EDUC : les informations à connaître avant de postuler** 14:40 – 14:45 **Les cours de langues proposés par EDUC** 14:50 – 15:00 **EDUC Entrepreneurship Days: témoignages d’étudiant·e·s** 15:05 – 15:10 **La césure EDUC: témoignage d’une étudiante** 15:10 – 15:15 **Infos sur la césure EDUC** 15:15 – 15:30 **Questions-réponses** 15:35 – 15:45 **La pensée critique dans la science et dans la recherche** 15:50 – 15:55 **Les stages en laboratoires de recherche** 16:00 – 16:05 **A venir en 2022: les summer schools et plus** 16:10 – 16:20 **Retour sur l’édition précédente de la summer school à Rennes en France** 16:20 – 16:35 **Questions-réponses + conclusion** [**> REJOINDRE L’EVENEMENT <**](https://eventee.co/fr/e/educ-online-event-10843) Evénement en anglais L'alliance EDUC : fonctionnement, opportunités & bilan En ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



