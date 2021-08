Paris Réunion à distance Paris Webinaire d’information sur Talents d’ici, le site Emploi Formation de la Région Nouvelle-Aquitaine Réunion à distance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Talents d’ici : rapprocher les compétences et les emplois en Nouvelle-Aquitaine La Région Nouvelle-Aquitaine organise des webinaires afin de vous présenter Talents d’ici pour vous faciliter la rencontre avec des entreprises qui recrutent. Webinaire d’une durée de 1 heure maximum. Cliquez sur le lien pour vous connecter à la réunion de présentation : • **Lundi 27 septembre de 11h à 12h** [**Cliquez ici pour participer à la réunion**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI4YWViNWItYzFjNy00ZTRiLThlMzMtZGFhMDA3N2U5NDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac1f13bb-ceeb-4e7d-b477-edd7571f63f9%22%2c%22Oid%22%3a%223dbe7758-e7b9-428c-bb33-e4bf38b58909%22%7d) La Région Nouvelle-Aquitaine organise des webinaires afin de vous présenter Talents d’ici pour vous faciliter la rencontre avec des entreprises qui recrutent. Réunion à distance à distance Paris Paris 3e Arrondissement Paris

