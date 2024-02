Wébinaire d’information sur le secteur « TRANSPORTS ET LOGISTIQUE » Lillers Lillers, mardi 27 février 2024.

Wébinaire d’information sur le secteur « TRANSPORTS ET LOGISTIQUE » Dans une analyse statistique et comparative publiée le 19 octobre 2023, l’Insee s’intéresse aux HAUTS-DE-FRANCE en sa qualité de « première région transports logistique française ». Avec 103 100 s… Mardi 27 février, 09h30 Lillers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T09:30:00+01:00 – 2024-02-27T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-27T09:30:00+01:00 – 2024-02-27T11:00:00+01:00

Dans une analyse statistique et comparative publiée le 19 octobre 2023, l’Insee s’intéresse aux HAUTS-DE-FRANCE en sa qualité de « première région transports logistique française ». Avec 103 100 salariés travaillant fin 2020 dans des activités liées à la chaîne logistique, la région enregistre la plus grande part d’emploi régional dans le secteur (7,7 %).

Vous souhaitez en savoir plus sur ce secteur d’activité, attrayant, valorisant, ayant un fort potentiel de recrutement ?

Et bien…

Participer donc à notre webinaire qui vous éclairera sur ce secteur, avec les différents parcours prévus afin d’accéder à ces emplois.

Présentation en 2 temps, le transport puis la logistique

Lillers 62190 Lillers Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/226754 »}] https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/226754

Conférence Transport et Logistique