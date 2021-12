Webinaire d’information Europe – Commission européenne Représentation de la Commission européenne en France – Pôle Territorial, 14 janvier 2022, Marseille.

Représentation de la Commission européenne en France – Pôle Territorial, le vendredi 14 janvier 2022 à 08:50

Dans le cadre de ses actions à destination des élus, le Pôle territorial de la Commission européenne en France propose un webinaire d’information à destination des élus locaux et des agents de la fonction publique territoriale. L’objectif de cette session, construite comme une première approche du fonctionnement des institutions et des politiques européennes, est de permettre aux élus locaux de mieux appréhender le rôle de l’Europe et l’impact de ses actions sur les prérogatives municipales. ### Pré-programme du webinaire d’information Vendredi 14 janvier 2022 de 8h50 à 11h30 * Introduction * Rôle et fonctionnement des institutions européennes : quels impacts sur les compétences municipales. * Financements européens : comment ça marche ? * Les services pour les communes (élus et décideurs locaux) : « l’Europe des communes » et le réseau de proximité « Europe Direct »

Sur inscription

Un webinaire d’information destiné principalement aux élus locaux et aux agents de la fonction publique territoriale

Représentation de la Commission européenne en France – Pôle Territorial 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-01-14T08:50:00 2022-01-14T11:30:00