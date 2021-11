Paris Paris - Agence LUCIE - 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Webinaire : devenir Consultant EnVol Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Étape nécessaire pour devenir consultant.e EnVol, ce webinaire réalisé par l’équipe EnVol de l’Agence LUCIE a pour objectif de vous donner les clés pour accompagner au mieux les organisations candidates au label. Nous vous présenterons en détail le processus de labellisation EnVol et ses différents outils, ainsi que les 29 questions du référentiel via la plateforme envol-évaluation. Ce webinaire sera aussi l’occasion de poser des questions ! Merci de remplir le formulaire pour vous inscrire :) Webinaire en visioconférence via ZOOM. Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris 75002 Paris, 46 boulevard de Sébastopol Paris Paris 2e Arrondissement Paris

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T11:00:00

