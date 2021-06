Webinaire Design & propriété intellectuelle En ligne / online, 10 juin 2021-10 juin 2021, Paris.

La propriété intellectuelle est la propriété de la matière grise et de l’effort créatif. Elle se distingue de la propriété matérielle du résultat obtenu. Elle nait en général sur la tête de celui qui a fourni l’effort créatif. Lorsqu’une entreprise fait appel à un designer, elle investit dans des compétences, un savoir-faire et du temps passé pour obtenir un résultat unique, différenciant, exploitable et exclusif. Pour pouvoir utiliser ce résultat, elle doit être propriétaire non seulement de celui-ci, mais aussi du droit de le reproduire, de le diffuser, de le donner en licence, de le vendre, d’en interdire la reproduction par un tiers : elle doit en acquérir la propriété intellectuelle. À l’occasion de son intervention, Tamara Bootherstone reviendra sur les composantes de la propriété intellectuelle, les différentes protections accordées (comme le droit d’auteur, le dessin et modèle, le brevet ou encore la marque) et la façon dont les créatifs et les entreprises peuvent la valoriser, le tout au travers d’exemple concrets tirés du design. [En savoir plus et s’inscrire](https://www.designspot.fr/evenements/design-propriete-intellectuelle-avec-tamara-bootherstone/) ### À propos du Design Spot Le [Design Spot](https://www.designspot.fr/), le centre de design de l’Université Paris-Saclay, est né en 2017 de la volonté de promouvoir le design auprès des étudiants, chercheurs et entreprises de son écosystème et ainsi de contribuer à inventer les objets et usages de demain. Lieu de sensibilisation et de création unique en France, le centre met en place des formations courtes pour montrer comment le design peut être un facteur d’innovation et accompagne les porteurs de projets, de l’idée jusqu’à la conception.

Le Design Spot propose un webinaire sur la propriété intellectuelle appliquée au design, avec la participation de Maître Tamara Bootherstone, avocate au barreau de Paris.

