Besançon ONLINEFORMAPRO Besançon, Doubs Wébinaire – Définir son projet professionnel dan les métiers du numérique ONLINEFORMAPRO Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Wébinaire – Définir son projet professionnel dan les métiers du numérique ONLINEFORMAPRO, 30 novembre 2021, Besançon. Wébinaire – Définir son projet professionnel dan les métiers du numérique

ONLINEFORMAPRO, le mardi 30 novembre à 09:30

Vous souhaitez vous former dans le numérique, Onlineformapro vous donne quelques conseil pour faciliter votre entrée en formation et vous informe que les prochaines démarrages à venir en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.

Inscription souhaitée mais accès possible jusqu’à la dernière minute !

Quelques conseils pour bien préparer son projet professionnel dans le numérique ONLINEFORMAPRO 10 rue de Vesoul 25000 BESANCON Besançon Saint-Claude Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu ONLINEFORMAPRO Adresse 10 rue de Vesoul 25000 BESANCON Ville Besançon lieuville ONLINEFORMAPRO Besançon