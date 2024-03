WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DE L’EIC ACCÉLÉRATEUR En ligne La Meurdraquière, mardi 9 avril 2024.

WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DE L'EIC ACCÉLÉRATEUR Webinaire co-organisé par le PCN EIC Accélérateur, le Hub Europe Pays de la Loire, le réseau Noë Bretagne et Enterprise Europe Network Ouest. Mardi 9 avril, 09h30 En ligne

Start-ups, PME, vous cherchez à financer votre projet d’innovation de rupture et disruptive ?

Nous avons le plaisir de vous inviter au webinaire de présentation de l’EIC Accélérateur,

co organisé par le PCN EIC Accélérateur, le Hub Europe Pays de la Loire, le réseau Noë Bretagne et Enterprise Europe Network Ouest.

L’EIC Accélérateur est un programme de soutien financier du programme cadre Horizon Europe. Il cible les entreprises innovantes les plus prometteuses à déployer des innovations de nature radicale et disruptive sur le marché mondial et particulièrement les start-ups ou PME Deeptech.

Les lauréats peuvent bénéficier à la fois de subvention jusqu’à 2,5 millions d’euros et d’investissements jusqu’à 15 millions d’euros, grâce à une prise de participation au capital de l’entreprise par le fond de l’EIC. Ils peuvent également être accompagnés par les Business Acceleration Services de l’EIC qui donnent accès à des coachs/mentors, des partenaires (investisseurs, clients, …) et des invitations pour participer à des salons internationaux.

Au-delà des nouveautés 2024 de l’EIC Accélérateur, ce webinaire vous apportera des conseils sur les différentes étapes du processus de candidature avec l’appui du témoignage et retour d’expérience d’un lauréat. D’autres financements possibles seront également évoqués, tels que : Eurostars, Innovation Fund, …

Déroulé du webinaire : 9h – 10h30

9h00 – 9h05 : Introduction

9h05 – 9h35 : Présentation de l’EIC Accélérateur, par Gorka GORAZURETA, coordinateur des PCN EIC Accélérateur

9h35 – 9h45 : Accompagnement des porteurs de projet en région

9h45 – 10h05 : Témoignage et retour d’expérience de Gwenael DESSE, Chief Business Officer de GREENOV

10h05 – 10h15 : Panorama des financements européens complémentaires

10h15 – 10h30 : Session de questions/réponses.

Vous êtes intéressé par le dispositif EIC Accélérateur et vous souhaitez maximiser vos chances de réussir votre dépôt de dossier ? Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de solliciter un rendez-vous (20 mn) avec le PCN EIC et les correspondants EEN, pour présenter votre projet.

10h30 – 12h30 : séance de rendez-vous individuels (20 minutes, sur inscription et selon disponibilité)

