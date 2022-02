Webinaire de présentation AMI Emergence – 2ème édition En ligne, 10 mars 2022, La Meurdraquière.

En ligne, le jeudi 10 mars à 11:30

Une création d’entreprise serait envisageable mais vous ne souhaitez pas forcément vous engager à 100% sur ce projet ? Vous souhaitez faire bénéficier la société de vos innovations ? Vous êtes chercheur dans un laboratoire public breton ? Deeptech Bretagne (un programme organisé par Ouest Valorisation et les 7 technopoles de Bretagne, soutenu par Bpifrance) vous propose de candidater à la 2ème édition de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Emergence pour bénéficier d’un accompagnement d’une vingtaine d’heures dans le but d’explorer le potentiel entrepreneurial de vos innovations ! Venez expérimenter avec votre projet en mode « création de start-up ». ? Le programme : * Des conférences et témoignages (5 et 6 mai) * Valorisation de la recherche par création de start-up * L’implication d’un chercheur dans une création d’entreprise * Propriété intellectuelle * Le parcours de création et l’écosystème d’accompagnement * Des témoignages de chercheurs entrepreneurs * Un atelier Business Design (10 mai) * Une formation au pitch (13 juin) * Un suivi individuel qui prend en compte les particularités de votre projet * Une présentation des projets devant un comité d’experts pour clôturer l’accompagnement (23 juin) ? Si vous souhaitez plus d’informations nous avons le plaisir de vous convier au webinaire de présentation **« AMI Emergence #2 : mode d’emploi » qui aura lieu le 10 mars 2022 de 11h30 à 12h15.** Pour vous inscrire : [CLIQUEZ ICI](https://us8.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=16d1247a263a6738d8af67e44&id=61e75070d0)

Sur inscription

Dans le cadre du projet DEEPTECH Bretagne, Les 7technopoles Bretagne et Ouest Valorisation lancent la 2ème édition de l’AMI “Emergence” et organisent un webinaire de présentation

En ligne La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T11:30:00 2022-03-10T12:15:00