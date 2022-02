Webinaire d’aide à l’écriture de projets Erasmus+ France Jeunesse & Sport (en ligne) en ligne Catégorie d’évènement: Dordogne

L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport vous propose un webinaire sur l’action 2 (KA2) du Programme Erasmus+, les Partenariats de Coopération le **Mardi 15 février 2022 de 14h00 à 16h30**. Les objectifs : * Rappel des priorités du programme, de l’action, de chaque sous-action * Présentation des nouvelles modalités de financements : enjeux et attentes, critère d’évaluation, évaluation des résultats * Atelier sur les modules de travail KA210 (partenariats simplifiés) et KA220 (partenariats de coopération : anciens partenariats stratégiques) * Apporter des conseils techniques et pédagogiques pour les porteurs de projet, en particulier ceux qui débutent sur le programme, pour compléter la demande de subvention * Favoriser les échanges de pratiques Publics visés : structures jeunesse, travailleurs de jeunesse et jeunes Sur inscription [ICI](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxoavo6ltnGDWomnLpow0-eRh1vR29cbxtsL8DKXEf-llR0Q/viewform)

Gratuit sur inscription

