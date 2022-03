Webinaire : Créer et entretenir un mini jardin d’eau Catégorie d’évènement: île de France

Webinaire : Créer et entretenir un mini jardin d’eau, 8 avril 2022, . Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition

Trucs et astuces pour créer et entretenir un mini jardin d’eau au cœur de son jardin. Ce point d’eau, vous permettra d’attirer une multitude d’espèces aquatiques, et de favoriser la biodiversité. En ligne de 10h00 à 11h30 : ” Créer et entretenir un mini jardin d’eau “ Cette thématique sera présentée par Michel Ascoët conseiller environnement de la Maison Paris Nature. Pour accéder à la visioconférence cliquer sur ce lien :

https://forms.gle/iQ3ELD36hPejyoKn8



Bonne séance ! Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Atelier;Nature

