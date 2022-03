Webinaire Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles. Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Webinaire Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles.

Site mémorial du Camp des Milles, le mercredi 23 mars à 17:00

Site mémorial du Camp des Milles, le mercredi 23 mars à 17:00

Autour de l’ouvrage Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles Par Delphine PEIRETTI-COURTIS, Enseignante-chercheuse en histoire contemporaine, AMU-TELEMME. Animée par Nolwenn LÉCUYER et Olivier VINCENT de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation. Pour participer au webinaire > Lien zoom : [https://us06web.zoom.us/j/2479113844](https://us06web.zoom.us/j/2479113844) ID de réunion : 247 911 3844

Entrée libre

Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence

23 mars 2022, 17:00-18:30

