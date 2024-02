Webinaire « Consommations alimentaires générationnelles : le choc des cultures » En visioconférence partout en France Rennes, jeudi 21 mars 2024.

Webinaire « Consommations alimentaires générationnelles : le choc des cultures » En visioconférence partout en France Rennes Jeudi 21 mars, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-21 18:30

Fin : 2024-03-21 20:00

Ce webinaire vise à explorer les différences générationnelles sous l’angle de la consommation alimentaire, en mettant en lumière les enjeux culturels, sociaux et environnementaux qui en découlent. Jeudi 21 mars, 18h30 1

https://www.cnam-bretagne.fr/actualites/consommations-alimentaires-generationnelles-le-choc-des-cultures

Le Cnam Bretagne a le plaisir de vous convier à un nouveau rendez-vous de « L’œil de l’expert ». Nos enseignants vous partagent le temps d’un webinaire leurs connaissances sur leur domaine d’expertise.

Consommations alimentaires générationnelles : le choc des cultures

Webinaire de Stéphane GOUIN

Expert en marketing agroalimentaire et enseignant au Cnam Bretagne

Jeudi 21 mars 2024 à 18 h 30

Pour vous inscrire, c’est ici

Lien de connexion

De la génération des Builders à la toute récente génération Alpha, six générations se sont succédé, apportant avec elles des mutations dans les comportements de consommation alimentaire. Ces changements, parfois radicaux, soulèvent des questions fascinantes. Assistons-nous à un véritable choc culturel entre ces générations ? Comment les enjeux actuels comme la surconsommation et le réchauffement climatique sont-ils perçus et gérés à travers ces prismes générationnels ?

Stéphane Gouin, avec son expertise reconnue et sa longue expérience en tant que formateur au Cnam Bretagne et consultant auprès de nombreuses entreprises agroalimentaires, nous éclairera sur ces questions cruciales.

Ce webinaire est une opportunité unique de comprendre les dynamiques générationnelles actuelles et leurs implications sur notre société et nos pratiques de consommation. Ne manquez pas cette occasion d’enrichir vos connaissances et de participer à une discussion ouverte sur un sujet d’actualité brûlant.

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine