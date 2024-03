Webinaire-conférence sur la discrimination genrée dans les sports et l’impossible accession des hommes à la gymnastique rythmique Webinaire Palaiseau, jeudi 28 mars 2024.

Début : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T14:00:00+01:00

Peterson Ceus, athlète de gymnastique rythmique, se heurte à des obstacles en raison de son sexe masculin. Malgré son talent et sa passion, les règles du sport lui interdisent de concourir à un niveau professionnel ou de prétendre aux titres convoités dans cette discipline réservée uniquement aux femmes aux Jeux olympiques. Malgré ces défis, Peterson reste déterminé à ouvrir la voie pour les hommes dans ce domaine et à faire de sa passion son métier.

Ce webinaire-conférence offre une opportunité unique de discuter avec Peterson de son parcours, des défis qu’il a dû surmonter en raison des stéréotypes de genre, et de son aspiration à briser ces barrières dans le monde du sport.

Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France

égalité Jeux olympiques