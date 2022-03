Webinaire “Comment se lancer dans l’évènement digital ?” Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes, le jeudi 10 mars à 17:00

Booster sa stratégie marketing grâce à l’événement en ligne ?Un constat Newsletters aux oubliettes, réseaux sociaux saturés… le marketing digital doit se réinventer ! ?️L’événement en ligne : un canal de communication surpuissant Efficace Engageant Abordable ?1 format… pour 1000 cas d’usage Webinars Démos produit Club utilisateurs Journée clients… ?Au programme de ce webinaire Pourquoi adopter l’événement digital ? Formats type d’événements réussis Trucs et astuces pour engager son audience Mise en pratique : préparer son prochain événement

Sur inscription

