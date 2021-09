Toulouse Webinaire France Haute-Garonne, Toulouse Webinaire : Comment protéger sa propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon Webinaire France Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La délégation INPI d’Occitanie, le Pôle Action Economique (PAE) des douanes de Toulouse, l’UNIFAB (Union des Fabricants) et le CNAC (Comité National Anti Contrefaçon) interviendront pour vous expliquer comment protéger sa propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Un point sur la communication et l’actualité juridique sera égalmeent fait à cette occasion. ### Conditions de participation, tarifs * Webinaire : Inscription en ligne, gratuite, obligatoire ### Lien d’inscription * [[https://attendee.gotowebinar.com/register/7177696986055817231](https://attendee.gotowebinar.com/register/7177696986055817231)](https://attendee.gotowebinar.com/register/7177696986055817231)

