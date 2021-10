Paris en ligne Paris Webinaire | Comment faire des low-tech en entreprise ?| Goodwill Management en ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

en ligne, le mardi 19 octobre à 09:00

Introduits au début des années 2010, les low-tech sont des objets, des techniques, des services et des savoir-faire simples, utiles, accessibles et durables. Si les low-tech font partie des solutions à la crise environnementale, elles demeurent pour l’instant cantonnées à des usages domestiques. Dans le cadre d’une étude exploratoire sur la mise en oeuvre des low-tech en entreprise, l’ADEME Ile-de-France et Goodwill-management publient un livre blanc. Dans cet atelier, découvrez les principaux enseignements de cette étude : Quelles sont les low-tech pertinentes pour les entreprises ? Quels sont les freins qui limitent l’adoption des low-tech ? Comment construire un « monde désirable » à l’aide des low-tech ? Comment déployer et industrialiser les low-tech en entreprise ?

sur inscription

Un webinaire pour découvrir les conclusions d'une étude sur les low-tech menée auprès de 10 organisations d'Ile-de-France, financée par l'ADEME IDF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T10:00:00

