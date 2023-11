Webinaire Ces incroyables oiseaux « Les pics parisiens » Catégorie d’Évènement: ile de france Webinaire Ces incroyables oiseaux « Les pics parisiens », 18 décembre 2023, . Le lundi 18 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Cinq espèces de pics cohabitent sur le territoire parisien. Du minuscule pic épeichette, de la taille d’un moineau, au grand pic noir, presque de la taille d’une corneille, chacun exploite une strate différente des bois parisiens, sans concurrencer ses cousins. Venez les découvrir lors de cette conférence virtuelle. Conférence Ces

virtuelle. Participez à partir de votre ordinateur, de votre application

