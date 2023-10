Boostez vos ventes grâce à des actions marketing et des moyens de paiement adaptés Webinaire CCI du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Boostez vos ventes grâce à des actions marketing et des moyens de paiement adaptés Webinaire CCI du Tarn Albi, 8 novembre 2023, Albi. Boostez vos ventes grâce à des actions marketing et des moyens de paiement adaptés Mercredi 8 novembre, 10h00 Webinaire CCI du Tarn Inscription gratuite mais obligatoire Adapter ses moyens de paiement pour augmenter ses ventes Lorsque l’on parle de booster les ventes, il est souvent recommandé de mettre en place des actions marketing pour améliorer son chiffre d’affaires. On oublie que les moyens de paiement sont bien souvent liés à l’achat en magasin ou en ligne. Ils permettent d’optimiser le parcours client d’augmenter la réassurance et de proposer des solutions adaptées au consommateur. Les entreprises doivent donc s’adapter et faciliter le processus de commandes de leurs clients. La CCI du Tarn, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées vous invite le mercredi 8 novembre 2023 à un RDV Numérique dématérialisé pour mieux comprendre les enjeux des moyens de paiements Participants et témoins du webinaire Julie SAYSSET BODET, Directrice de l’Hôtel Restaurant du Pont à Saint-Cirgue

Julien MEUNIER, Gérant des librairies GAIA à Albi

Daniel ROBERT, Responsable équipe commerciale Développement des Flux au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Webinaire CCI du Tarn 1 avenue général hoche 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tarn.cci.fr/evenement/boostez-vos-ventes-grace-des-actions-marketing-et-des-moyens-de-paiement-adaptes »}, {« type »: « email », « value »: « numerique@tarn.cci.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 67 46 60 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T11:30:00+01:00

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T11:30:00+01:00 webinaire numérique Canva Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Webinaire CCI du Tarn Adresse 1 avenue général hoche 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Webinaire CCI du Tarn Albi latitude longitude 43.944305;2.1562

Webinaire CCI du Tarn Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/