Digital Cleanup Day : Nettoyer ses données pour construire un numérique responsable Jeudi 16 mars, 09h00 Webinaire CCI du Tarn Cette démarche est gratuite mais l’inscription est obligatoire

La CCI du Tarn en partenariat avec LISIO et le réseau de tiers lieux tarnais Cowork’In Tarn vous proposent de participer au webinaire qui aura pour thème :

DIGITAL CLEANUP DAY :

NETTOYER SES DONNÉES POUR CONSTRUIRE UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE

webinaire du jeudi 16 mars 2023 de 9h à 10h30

Le Digital Cleanup Day

Le Digital Cleanup Day est un événement mondial organisé chaque année pour sensibiliser à la pollution numérique et encourager les acteurs à nettoyer leur empreinte numérique. Il s’agit d’une journée de nettoyage numérique où les participants sont invités à passer en revue leurs fichiers, leurs e-mails et leurs comptes de réseaux sociaux pour supprimer les fichiers inutiles et les informations obsolètes. L’objectif est de réduire l’encombrement numérique et de minimiser l’impact environnemental de l’utilisation excessive de l’électronique.

Le Digital Cleanup Day est également un moyen de promouvoir une utilisation plus responsable et durable de la technologie en encourageant les entreprises à adopter des pratiques de nettoyage numérique régulières et à réfléchir à l’impact environnemental de leurs habitudes en ligne.

Programme du webinaire

Un webinaire dédié au nettoyage des données de son ordinateur

Mini quizz d’introduction – 10 questions sur les impacts du numérique

Les impacts du numérique

Le numérique responsable où comment changer nos pratiques

Le nettoyage de son ordinateur > mode d’emploi

Conclusion avec partage de bonnes pratiques pour aller plus loin

L’animation de ce webinaire sera faite par Marie CATOEN et Cyrielle LELORAIN de l’entreprise LISIO

Webinaire CCI du Tarn 1 avenue général hoche 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:00:00+01:00 – 2023-03-16T10:30:00+01:00

