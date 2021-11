Meudon En visioconférence Hauts-de-Seine, Meudon WEBINAIRE – BURN OUT, BROWN OUT, CHARGE MENTALE, LES CLÉS POUR DIRE STOP ! En visioconférence Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Avec Andréa BUDILLON Naturopathie Iridologue et Yogathérapeute à Chaville et Meudon (92) Et si le lundi pouvait être une belle journée : contents d’aller au boulot, le cœur léger, la tête en accord avec le corps, bien alignés dans notre vie et le sourire aux lèvres ? Ce n’est pas votre cas ? Du Burn-out (explosion par trop plein), Burn in (implosion par trop plein), Bore-out (déprime par trop peu), Brown-out (littéralement « baisse de courant », manque de sens), en passant par la charge mentale. Découvrez comment comprendre les signes, ne pas tomber dans les pièges que vous vous tendez, alléger votre mental et baisser le niveau de stress. ? Jeudi 18 novembre 2021 12h30-13h30 ? Visioconférence – Gratuit

