**WEBINAIRE BILAN CARBONE** Dans le cadre de la Trajectoire 2030, la Communauté LUCIE s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à contribuer à la neutralité carbone. Découvrez comment attendre cet objectif ambitieux et comment lutter contre le changement climatique ! **Quel est l’objectif fixé par la trajectoire LUCIE 2030 ?** Dans le cadre de sa Trajectoire 2030, la Communauté LUCIE a pour objectif de réduire ses émissions de GES entre 50% et 65% (pour les scopes 1, 2, 3). **Par où commencer ?** Le sujet est complexe et il faut l’appréhender de manière chiffrée et objective. La première étape consiste donc à réaliser le bilan de ses émissions de GES. Ce bilan permet ensuite d’identifier les leviers de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela tous les membres de la Communauté LUCIE doivent réaliser leur Bilan Carbone d’ici la fin de l’année ! Le bilan d’émissions de GES est financé jusqu’à 80% dans le cadre du plan de relance pour toutes les organisations de – de 100 salariés en France. Le dispositif n’est disponible que jusqu’à la fin de l’année 2021. Membre de la Communauté LUCIE et expert RSE, Goodwill-management peut vous accompagner dans votre bilan carbone à un tarif avantageux. Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez nous le 22 juillet de 9h à 10h. Si certains d’entre vous souhaitent avancer directement avec eux, n’hésitez pas à contacter Enzo Bourhis qui échangera avec vous. [Inscrivez-vous !](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsce-sqj8rHtBqRqlKXbZyB7GQQ_Cg5DkK)

Gratuit !

