(Webinaire) Banque ou banquise : faut-il choisir ?

en ligne, le mercredi 9 février à 18:00

_NB : La_ _**NEF**_ _(nouvelle économie fraternelle) est la banque la plus éthique du paysage bancaire français …_ À l’occasion de la sortie du [rapport de Oxfam et Carbone 4 sur l’impact carbone des banques](https://www.carbon4finance.com/rapport-oxfam-banques), la Nef invite largement à participer à son **webinaire-décryptage** avec Carbone 4, Oxfam et Rift, le mercredi 9 février de 18 à 19h. ### Si l’argent n’a pas d’odeur, il a un impact, et pas des moindres. L’ONG **Oxfam** publie chaque année un rapport pointant l’impact désastreux des banques sur le réchauffement climatique. **En cause** : les choix de financement des banques, largement tournés vers le profit court terme et le financement des énergies fossiles. Que faire pour que les banques respectent les accords de Paris ? Quelles sont leurs responsabilités, celles des citoyens, des États ? ­ ­Pour s’inscrire au webinaire : c’est [**ICI**](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oPbhjmLtTViWLG7cgGt6tg). **Intervenant.e.s :** * Alexandre Poidatz, chargé de plaidoyer Climat et Finance – Oxfam France * Léo Garnier, directeur général – Rift * Clémence Lacharme, co-responsable du pôle Finance – Carbone 4 * Léo Miranda, directeur innovation – la Nef

