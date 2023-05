Webinaire : Astuces pour gérer l’arrosage de façon raisonnée au jardin Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème Catégories d’Évènement: ile de france

découvrez des dispositifs et des techniques de jardinage favorisant une gestion écologique de l’eau au jardin Webinaire : Astuces pour gérer l’arrosage de façon raisonnée mardi 20 juin de 18h30 à 19h30. Pour rejoindre la visioconférence cliquez ici Inscription Ici Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème Contact : 0153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

