H7 – Lieu Totem, le mardi 29 juin à 17:00

EVENEMENT EN LIGNE ET EN PHYSIQUE (dans une jauge maximale de 20 places, dans le respect des gestes barrières). Merci de nous préciser si vous souhaitez venir en présentiel. Nous confirmerons aux 20 premiers inscrits. RDV au H7, 70 quai Perrache 69002, dans l’espace Forum. Pour les personnes en présentiel, les échanges pourront continuer autour d’un verre de l’amitié. _______________________ Le changement est désormais la seule constante de ce 21ème siècle et, au-delà d’une révolution numérique et digitale, désormais majoritairement appréhendée, nous vivons une véritable 4ème révolution industrielle. Les entreprises, et en particulier les entreprises industrielles, sont ainsi stimulées par les attentes de leurs clients et de leurs partenaires. Temps de réponse, séries limitées, personnalisation des productions, injonction permanente à innover. Mais également responsabilité sociale, sociétale et environnementale sont autant d’enjeux à intégrer au quotidien. Hervé Kleczewski et Laurent Geray vont ainsi démystifier la transition industrielle, ses enjeux, ses leviers et répondre à vos questions sur le sujet.

Gratuit sur inscription

RDV le 29/6 pour parler nouveaux modèles industriels, relocalisations compétitives & business models innovants, digitaux & responsables

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



2021-06-29T17:00:00 2021-06-29T18:00:00