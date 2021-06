En ligne Webinaire – Adaptation aux changements climatiques à Paris En ligne

L’équipe du Plan Climat de Paris vous propose de découvrir comment s’adapter à Paris et quels sont les dispositifs existants Vagues de chaleur, inondations, sécheresses, et pluies violentes, tous ces phénomènes connus vont s’accentuer au fil des années. Le Plan Climat et la stratégie d’adaptation de Paris apportent des réponses opérationnelles aux enjeux d’adaptation : agir plutôt que subir, mieux connaître et appréhender ces enjeux afin de renforcer la résilience du territoire parisien. Animations -> Conférence / Débat En ligne En visioconférence 75000 Contact : https://formulaires.paris.fr/formulaires/733?deco=brand Animations -> Conférence / Débat

