Webinaire 3 du RNF sur la sécurité des aliments

En ligne, le mardi 16 novembre à 09:00

Le Réseau Normalisation et Francophonie (RNF) est heureux de vous présenter à l’automne 2021 une série de trois webinaires sur la sécurité des aliments. Ces conférences virtuelles interactives sont animées par l’expert international du groupe AFNOR, Olivier Boutou, et la normalisation, il en mange. Si vous êtes un entrepreneur ou que vous œuvrez dans le domaine alimentaire, ou que vous êtes tout simplement intéressé par la qualité ce qui est dans votre assiette, ces webinaires sont pour vous ! Pourquoi la sécurité des aliments ? La sécurité des aliments vise à diminuer les risques pour la santé publique, associés aux maladies et aux autres dangers alimentaires. L’objectif est de s’assurer de la conformité des aliments et du respect des normes d’hygiène alimentaire. Dans le domaine de l’alimentation, les normes adoptées par consensus permettent de garantir la sécurité sanitaire des aliments en vue de leur commercialisation. Principes généraux d’hygiène, étiquetage, procédé de conservation, qualité des aliments : la normalisation est au cœur de la sécurité des aliments. Au programme de cette série des 3 web-conférences : Webinaire 1 – La sécurité des aliments : enjeux, bonnes pratiques d’hygiène et tendances Webinaire 2 – Évolution du codex Alimentarius Webinaire 3 – Évolution des référentiels de qualité et sécurité des denrées alimentaires La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Inscrivez-vous rapidement, car le nombre de participants est limité ! [https://register.gotowebinar.com/register/9173824060304054544?source=viarnf](https://register.gotowebinar.com/register/9173824060304054544?source=viarnf)

Olivier Boutou – La normalisation, il en mange!

