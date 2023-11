Cet évènement est passé Comment j’ai lancé mon activité 100% en ligne : bonnes pratiques et erreurs à éviter Webinaire Catégorie d’Évènement: Yvelines Comment j’ai lancé mon activité 100% en ligne : bonnes pratiques et erreurs à éviter Webinaire, 14 novembre 2023, . Comment j’ai lancé mon activité 100% en ligne : bonnes pratiques et erreurs à éviter Mardi 14 novembre, 11h00 Webinaire Participation gratuite – Inscription obligatoire Commerçants et e-commerçants, Foli’Commerce est LE rendez-vous que vous ne devez pas manquer en cette fin d’année !

Vous cherchez à augmenter votre chiffre d’affaires en cette fin d’année ? À booster votre activité en ligne ou en magasin pour 2024 ? Nous vous donnons rendez-vous du 13 au 17 novembre avec @lesfoliweb pour cet événement qui vous est 100 % dédié ! Au programme : des conseils d’experts du marketing et des témoignages de commerçants inspirants réunis pour des ateliers et webinaires ultra-pratiques. Comment j’ai lancé mon activité 100 % en ligne : bonnes pratiques et erreurs à éviter avec @anicet-cuignet de @mavillemonshopping, et le témoignage de @bertrandscheenaerts, fondateur de Fiets.fr Pourquoi rejoindre Foli’Commerce ?

1️⃣ Du web au magasin : apprenez à maximiser votre présence en ligne pour attirer plus de clients dans votre boutique physique.

2️⃣ Stimulez vos ventes : découvrez des stratégies éprouvées pour doper votre CA, en ligne et en boutique, juste à temps pour les fêtes.

3️⃣ Une communauté qui vous comprend : échangez avec des commerçants et e-commerçants qui font face aux mêmes défis que vous.

Prêt(e) à propulser votre commerce ?

#FoliCommerce #lesfoliweb #foliweb #transfonum #commerce #ecommerce

2023-11-14T11:00:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

