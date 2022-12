Webinaire : présentation du Data Challenge (Green Data for Health) Webinaire Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

Les collectivités territoriales sont invitées à participer au Data Challenge organisé dans le cadre du Green Data For Health (les données environnementales au service de la santé environnement)

Si votre territoire souhaite disposer d'outils pour mieux mobiliser la donnée environnementale en santé-environnement, le nouveau Data Challenge organisé par le Green Data for Health ce 1er semestre 2023 peut offrir des opportunités d'accélération de vos projets en les faisant connaitre avant le 20 janvier 2023 !

Le Data Challenge vise à permettre le développement d’outils, de projets contribuant à faciliter la mobilisation des données environnementales en santé-environnement.

Un webinaire de présentation a lieu les vendredis 6 et 13 janvier 2023 à 13h30 via le lien suivant : https://webinaire.numerique.gouv.fr//meeting/signin/12140/creator/6699/hash/2683151afcab4c60961345d3db56887001224031

au cours duquel il est possible d’échanger directement avec l’équipe en charge de GreenData4Health.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T13:30:00+01:00

2023-01-13T14:30:00+01:00 https://gd4h.ecologie.gouv.fr

