Webinair « Les différents types d'apprentissage en IA »

le mardi 25 janvier à 18:30

« Les différents types d’apprentissage en IA » 3 principaux types d’apprentissage seront présentés : • L’apprentissage supervisé • L’apprentissage non-supervisé (le clustering) • L’apprentissage par renforcement. Présenté par Deva SABAPATHEE A propos de EPITA L’EPITA, fondée en 1984, est une école d’ingénieurs reconnue par l’État et présente dans 5 grandes villes de France. Elle délivre une formation en 5 ans pour un diplôme d’ingénieur habilité par la CTI et labellisé EUR-ACE. La formation couvre tous les domaines du numérique et des technologies de l’information.

Inscription obligatoire ; Microsoft teams

EPITA IA Institut 14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne



2022-01-25T18:30:00 2022-01-25T19:30:00