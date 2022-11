Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Nantes ! WebForce3 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Nantes ! Jeudi 24 novembre, 10h00 WebForce3 Nantes

Entrée libre le jeudi 24 novembre 2022 de 10h à 13h

L’équipe sera à votre écoute pour échanger sur votre projet professionnel et vous présenter les différentes filières de formation accessibles sans pré-requis de diplômes. WebForce3 Nantes 1 allée duguay trouin Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:info.nantes@wf3.fr »}] L’école WebForce3 Nantes vous ouvre ses portes le Jeudi 24 Novembre de 10h à 13h ! L’accueil est prévu sur le site de l’école. La TeamWebForce3 Nantes vous présentera notre offre de formation et vous proposera une visite guidée de l’école. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de passer un test de positionnement dans une salle dédiée. Nous diffuserons également des vidéos de présentation de WebForce3 et des témoignages de partenaires et apprenants de l’école. Besoin d’une information complémentaire :

info.nantes@wf3.fr / 02 72 25 81 25

