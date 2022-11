Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Marseille ! WebForce3 Marseille, CIC Place de l’innovation Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Une journée pour découvrir nos formations aux métiers du numérique et leurs débouchés, les modalités d’inscription, pour échanger avec nos apprenant.e.s sur place et passer le test d’admission ! WebForce3 Marseille, CIC Place de l’innovation 8 Allée Léon Gambetta, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Rendez-vous le mercredi 23 novembre pour une journée portes ouvertes de notre école WebForce3 Marseille. Accueil du public à 9h30, 10h30 et 11h30. Au programme ? Une présentation des formations proposées par Webforce3 Marseille dans les domaines suivants :

– développement web

– systèmes et réseaux et cybersécurité

– webdesign et marketing digital Les métiers du numériques sont des métiers en tension.

Quels sont les débouchés professionnels ?

A qui s’adressent nos formations ?

Quelle formule choisir (Bootcamp ou alternance) et comment financer sa formation (Pôle Emploi, alternance, auto-financement avec ou sans CPF) ?

