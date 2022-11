Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Auxerre ! WebForce3 Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Auxerre ! WebForce3 Auxerre, 24 novembre 2022, Auxerre. Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Auxerre ! Jeudi 24 novembre, 10h00 WebForce3 Auxerre

Entrée libre

Une journée pour découvrir nos formations aux métiers du numérique et leurs débouchés, les modalités d’inscription, pour échanger avec nos équipes et nos apprenant.e.s sur place ! WebForce3 Auxerre 4 rue paul doumer 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Venez participer à notre Journée Portes Ouvertes à Auxerre ! Rendez-vous au 4 rue Paul Doumer à Auxerre le 24 novembre 2022 de 10h à 17h Vous rencontrerez Roxane Fersing de Webforce3 qui vous présentera nos formations, échangera avec vous pour avancer au mieux sur votre projet professionnel et répondre à vos questions ! À très bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T10:00:00+01:00

2022-11-24T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu WebForce3 Auxerre Adresse 4 rue paul doumer 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville WebForce3 Auxerre Auxerre Departement Yonne

WebForce3 Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Auxerre ! WebForce3 Auxerre 2022-11-24 was last modified: by Journée Portes Ouvertes : Découvrez nos formations aux métiers du numérique à WebForce3 Auxerre ! WebForce3 Auxerre WebForce3 Auxerre 24 novembre 2022 auxerre WebForce3 Auxerre Auxerre

Auxerre Yonne