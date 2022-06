Webern + Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Figure tutélaire pour la musique d’après 1945, Webern semble un astre éloigné de toutes les préoccupations de la jeune génération des compositeurs. Pourtant la trace de cette œuvre visionnaire se retrouve chez certains d’entre eux, attachés à la densité d’une syntaxe musicale. En témoignent les deux concerts de ManiFeste. Entre le Trio à cordes et le Quatuor à cordes op. 28, la modernité du geste wébernien apparaît stupéfiante. Emmanuel Nunes a hérité de cette puissance déductive et polyphonique. Dans Einspielung I, Nunes imaginait un dialogue quasi chambriste entre un violoniste en train de « s’échauffer » à la polyphonie et l’ordinateur. L’attention à la vie du timbre, par l’utilisation de transducteurs, caractérise la harpe de Kevin Juillerat. Concentrée sur la nuance infime et à la raréfaction sonore, Clara Iannotta offre aux solistes de l’EIC sa dernière œuvre de musique de chambre. Valeria Kafelnikov harpe

Diego Tosi violon

Solistes de l’Ensemble intercontemporain

João Svidzinski électronique Ircam Anton Webern Trio à cordes, op. 20

Kevin Juillerat Mues – création 2022

Commande Ircam-Centre Pompidou

Clara Iannotta œuvre nouvelle – création 2022

Commande de l’Ensemble intercontemporain

Anton Webern Quatuor à cordes, op. 28

Emmanuel Nunes Einspielung I Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris, Ensemble intercontemporain. https://philharmoniedeparis.fr Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

