Webconférence « Traversées d’eau » · Les Rencontres de la Sorbonne, mardi 26 mars 2024.

Troisième rencontre « Traversées d’eau » des Rencontres de la Sorbonne avec en invité·e·s : l’enseignante chercheuse Simona Tersigni et Adriano Fermi, bénévole de l’association SOS Méditerranée.

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

Qu’est-ce qu’une traversée ? Le passage physique d’un espace délimité à un autre espace ; plus spécifiquement d’une étendue qui serait liquide, généralement mer ou océan. Si traversée il y a, ce n’est pas tant son trajet qui nous intéresse mais plutôt son origine, sa cause. Nous rejetons les croisières loisirs et nous concentrons sur les traversées migratoires, celles et ceux qui transportent leur histoire en essayant de rejoindre l’autre rive, qui quittent un pays, généralement hostile pour en rejoindre un autre qui s’avère l’être aussi.

Quelles raisons peuvent pousser à la traversée ? Quels sont les risques rencontrés pendant cette traversée ? Comment se passe l’arrivée sur l’autre rive, dans les pays d’accueil ?

À travers cette conférence, ce sont ces traversées migratoires que nous retraçons, leurs histoires et les enjeux qu’elles entraînent. Avant toute chose, esquisser le contexte actuel affligeant des mortalités en mer semble essentiel à la bonne compréhension des problématiques multiples, cruciales et interdépendantes que nous souhaitons aborder. De fait, les zones géographiques empruntées s’avèrent dangereuses ; nous pouvons prendre l’exemple du canal de Sicile, voie la plus meurtrière (Schmoll, 2020). Le sud de l’Italie et Malte, érigées en symboles de l’urgence migratoire et des mortalités relatives, sont notamment centrales sur les itinéraires. Effectivement, les grands naufrages ayant lieu dans les eaux méditerranéennes cachent souvent la réalité de morts provoquées par l’absence d’intervention de la part des pays concernés, ou nécro-politiques (Mbembe, 2006).

Pendant la deuxième partie, nous aborderons l’accès aux soins médicaux aux frontières. Nombre de personnes en capacité de procréer subissent des grossesses non désirées dues aux viols pendant la traversée. Par surcroît, les IVG salubres et protégées sont souvent culturellement et techniquement impossibles dans le contexte et les circonstances des traversées.

En ce qui concerne le cadre du travail et des études, la reconnaissance des diplômes et des parcours professionnels s’avère complexe. La hiérarchisation et le long délai de reconnaissance des diplômes et la précarité due à l’inégalité des salaires sont des problématiques qui touchent davantage les femmes que leurs homologues masculins. Les populations issues de l’immigration se heurtent aussi à l’exacerbation des inégalités de traitement entre les diplômes de l’Union Européenne et les diplômes internationaux, et tout particulièrement des pays dits en voie de développement. En effet, cela mène à un mécanisme de sélection entre professionnel·le·s du pays d’accueil aux dépens des professionnel·le·s étranger·ère·s.

En partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Un cycle de webconférences avec le Master 1 Direction de projet ou d’établissement culturel de l’École des Arts de la Sorbonne

Invité·e·s

Simona Tersigni

Simona Tersigni est enseignante chercheuse au sein de l’Université Paris Nanterre. Elle est spécialiste des migrations internationales et des relations interethniques et a participé à l’écriture d’ouvrages et de revues sur les thématiques telles que la religion, le féminisme, l’enfance et l’adolescence en situation migratoire ainsi que sur le thème des migrations en milieu rural. Elle est également membre élue du Conseil de laboratoire (Sophiapol) et du CUFR de l’UFR SSA à l’Université de Nanterre. Lors de notre conférence, elle traitera des sujets de l’eau durant la trajectoire migratoire, mais également de la double dimension de l’eau en tant qu’espace et ressource en terre d’immigration.

Adriano Fermi

Adriano Fermi est bénévole dans SOS Méditerranée, une association civile et européenne de sauvetage en mer. Créée en 2015 grâce à la mobilisation de citoyen·ne·s résolu·e·s à agir face à la catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale. Il nous fera part de son expérience en tant que bénévole au sein de l’association, des actions mis en place par l’association et du contexte géopolitique actuel en Méditerranée.

