Webconférence – Prévenir les expulsions locatives EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Webconférence – Prévenir les expulsions locatives EN LIGNE / EN VISIO, 1 mars 2022, Nantes. 2022-03-01

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : oui A quelques semaines de la fin de la trêve hivernale, vous avez des questions sur la procédure d’expulsion ? Comment l’éviter et trouver des solutions entre locataires et propriétaires en cas de situation d’impayés de loyer ? Vers qui se tourner lorsqu’on est un locataire en difficultés ? Comment réagir en tant que propriétaire ? Quelles sont les étapes d’une procédure d’expulsion ? Des conseillères de l’ADIL 44, spécialisées sur ces questions, vous partageront leur expérience et vous conseilleront sur les démarches à suivre. Que vous soyez locataire, propriétaire ou professionnel.le de l’immobilier ou de l’accompagnement social, soyez rassuré.e de participer à cette visio : vous ne serez ni filmé.e ni visible, vous pourrez intervenir via le tchat si vous avez des questions en cours de présentation. Evénement organisé dans le cadre du programme des Rendez-vous de La Maison de l’Habitant Uniquement sur inscription sur yurplan.com En ligne sur Zoom Pour toute question : contact@adil44.fr EN LIGNE / EN VISIO adresse1} Nantes 44000

0240893015 http://www.adil44.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Adresse . Ville Nantes lieuville EN LIGNE / EN VISIO Nantes Departement Loire-Atlantique

EN LIGNE / EN VISIO Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Webconférence – Prévenir les expulsions locatives EN LIGNE / EN VISIO 2022-03-01 was last modified: by Webconférence – Prévenir les expulsions locatives EN LIGNE / EN VISIO EN LIGNE / EN VISIO 1 mars 2022 EN LIGNE / EN VISIO Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique