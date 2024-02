Webconférence « Lutter pour l’eau » · Les Rencontres de la Sorbonne, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 19h00 à 20h15

.Tout public. gratuit

Première rencontre « Lutter pour l’eau » des Rencontres de la Sorbonne avec en invité·e·s : Ninon Bardet, coordinatrice du collectif Vers un parlement de Loire, Adeline Grippon et Mathieu, porte-parole du collectif Bassines Non Merci, et Racha Mousdikoudine, présidente de l’association Mayotte a soif !

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

Quelles sont les raisons de lutter pour l’eau ? Qu’est-ce que veut dire lutter ? Quelles sont les différentes échelles de lutte ?

Cette rencontre inaugurale initie un état des lieux des enjeux contemporains liés à la problématique de l’accès à l’eau. Le verbe « lutter » est ici pensé de manière polysémique. En effet, la lutte peut être menée par des actions directes et un investissement militant, mais lutter c’est également mener des actions vitales quand les droits et les conditions de vies humaines et non humaines sont mises en danger. De manière quotidienne, la lutte initie un mouvement de sensibilisation par l’usage, la discussion ou la pratique.

Dans le cadre de la lutte pour l’utilisation et la sauvegarde de l’eau, que signifie alors lutter ? Quelles sont les différents types d’actions qui peuvent être mises en place et dans quels objectifs ?

Cette conférence aura pour but de faire dialoguer les différents enjeux autour de la lutte pour l’eau à travers des points de vue à différentes échelles géographiques afin de faire apparaître la diversité des enjeux politiques, géopolitiques, écologiques et culturels.

Cette rencontre s’organise comme une discussion favorisant le dialogue et les échanges entre les intervenant·e·s à travers leurs différentes échelles de lecture, leurs vécus et connaissances.

En partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Un cycle de webconférences avec le Master 1 Direction de projet ou d’établissement culturel de l’École des Arts de la Sorbonne

Les invité·e·s

Vers un parlement de Loire

Depuis 2019, le projet du Parlement de la Loire, initié par le POLAU (pôle Arts et Urbanisme), a entrepris une démarche expérimentale visant à explorer les droits du fleuve, mobilisant ainsi des partenaires culturels, des universitaires, des juristes, des techniciens, des élus et des scientifiques. À la suite des expérimentations menées lors des Assemblées de Loire en septembre 2021 à Tours, le collectif Vers un parlement de Loire concrétise son action en publiant un Manifeste de Loire, qui est destiné à devenir la Déclaration des droits et des voix de Loire. Cette déclaration s’incarne en septembre 2023 lors de le Grande Remontée, durant laquelle une flottille de 25 bateaux traditionnels remonte la Loire de Saint-Jean-de-Boiseau à l’aval de Nantes à Orléans pour rejoindre le Festival de Loire à Orléans (du 20 au 24 septembre).

En juin, le Manifeste de Loire est créé réunissant scientifiques, personnes politiques, artistes, acteurs et actrices culturels, chercheurs et chercheuses, avocats et avocates, citoyens et citoyennes, urbanistes, paysans, paysannes, pêcheurs.

Bassines Non Merci

Le collectif Bassines Non Merci est un collectif citoyen, non partisan et pacifiste, engagé pour la préservation de l’eau, des ressources naturelles et plus largement du territoire dans l’intérêt général. Face au déclin de la biodiversité, à l’inefficacité des mesures actuelles de gestion de l’eau, aux crises économiques et sanitaires dans l’agro-industrie, au changement climatique… un changement de modèle agricole s’impose : sortir des pesticides, repenser le territoire, planter des arbres, adapter l’agriculture… Les militant·e·s informe les citoyen·ne·s, organise des mobilisations citoyennes et porte de nombreuses propositions pour le territoire. Le collectif demande en particulier la mise en place d’un véritable projet de territoire, ayant une vision globale des enjeux, des ressources et des besoins à l’échelle du territoire.

Mayotte a soif

Depuis sa création en octobre 2023, l’association Mayotte a soif s’est imposée comme un acteur majeur dans la lutte pour l’accès à l’eau à Mayotte. Fondée sur des valeurs de solidarité et d’action collective, iels rassemblent des citoyens déterminés à faire entendre leur voix et à agir pour un avenir où l’eau est accessible à tou·te·s.

Avec un engagement sans faille, l’association a initié diverses actions, allant de démarches judiciaires à des campagnes de sensibilisation, en passant par des collaborations fructueuses avec d’autres organisations, telles que Notre Affaire à tous. Cette approche collaborative témoigne de leur volonté de mobiliser toutes les énergies pour résoudre cette problématique cruciale.

Ensemble, les membres de Mayotte a soif portent un message fort : l’accès à l’eau est un droit fondamental, et chacun·e doit pouvoir en bénéficier. À travers leurs actions, l’association incarne l’espoir d’un changement positif et durable pour les habitants de Mayotte.

