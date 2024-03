Webconférence « L’eau comme territoire » : Les Rencontres de la Sorbonne, mardi 5 mars 2024.

Deuxième rencontre « L’eau comme territoire » des Rencontres de la Sorbonne avec en invité·e·s : le juriste et professeur Jean-Pierre Beurier, le professeur Patrick Chaumette et le colonel de la gendarmerie nationale et chercheur Florian Manet !

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

Comment les territoires maritimes sont gouvernés ? Comment concilier les enjeux environnementaux, socio-économiques et géopolitiques qu’implique l’utilisation de la mer ?

Une semaine après la première conférence Lutter pour l’eau, nous souhaitons poursuivre le cycle en abordant les questions d’appropriation d’espaces maritimes et de territorialisation des mers et océans. Les objectifs de cette conférence sont notamment de comprendre comment les territoires maritimes sont gouvernés, et comment nous pouvons concilier les enjeux environnementaux, socio-économiques et géopolitiques qu’implique l’utilisation de la mer au quotidien par de multiples secteurs et les mobilités permanentes au sein de ces espaces.

L’eau, tout particulièrement celle des espaces maritimes, représente un enjeu en termes d’appartenance et de propriété : par sa nature, l’eau semble être un endroit et un bien appartenant à tout le monde et, à la fois, à personne. Éclaircir des questions juridiques et sociopolitiques devient, alors, nécessaire. La gestion des eaux maritimes a impacté directement la vie de nos sociétés tout au long de l’histoire. De ce fait, il est important de comprendre de quelle façon les territoires aquatiques et particulièrement maritimes sont gouvernés, comment les droits humains sont préservés dans ces territoires. Nos invité·e·s nous accompagneront dans la compréhension de cet univers tant mystérieux que concret.

Nous allons explorer les implications qui émergent de la qualification de « biens communs » des espaces maritimes. De fait, la limitation des eaux et leur intégration dans l’espace nationale offrent des perspectives d’évolution diverses. Cette conférence aura donc pour but de faire dialoguer des professionnels aux champs d’expertise divers afin de dégager une compréhension de limites et des complexités des espaces maritimes en tant que territoires pratiqués parfois de manière similaire aux territoires terrestres. Il sera également nécessaire d’aborder les limites et les problématiques liées à l’application du droit en haute mer face aux imprévus et mises en périls comme la piraterie, le narcotrafic ou encore la pêche illégale et intensive.

Jean-Pierre Beurier est un juriste et professeur émérite de la faculté de droit de l’université de Nantes, également chercheur au centre de droit maritime et océanique (CDMO) dont il est le fondateur. Il est spécialisé en droit international de l’environnement et de la mer. En 2008, il publie l’ouvrage Droits maritimes dans lequel il aborde le droit de la mer de manière transversale. Plus récemment, il publie l’article Le nouvel accord sur la haute mer : une avancée du droit en trompe-l’œil dans la Revue juridique de l’environnement concernant le dernier traité conclu aux Nations Unies sur la protection de la haute mer. Jean-Pierre Beurier est un spécialiste reconnu dans son domaine. À ce titre, il a par exemple été auditionné lors du procès Erika à l’issue duquel le préjudice écologique a été consacré. Il a aussi reçu la Croix d’officier du Mérite Maritime en mai 2023, distinction honorifique qui récompense son parcours professionnel.

Patrick Chaumette est professeur émérite de l’université de Nantes, ancien directeur du Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO). Il est le coordonnateur de l’ouvrage collectif Droits Maritimes, collection Dalloz Action, dont la 4ème édition a été publiée en 2021 ; un ouvrage unique qui couvre l’ensemble des disciplines du droit de l’océan. Patrick Chaumette est spécialisé en droit social, notamment concernant les gens de mer, secteur très mondialisé, ainsi qu’en droit de l’océan.

Colonel de la gendarmerie nationale, Florian Manet est expert en sûreté globale et chercheur associé à la Chaire de géopolitique de Rennes School of Business. Il a commandé différentes unités opérationnelles de la gendarmerie en France métropolitaine, en Outre-mer mais aussi à l’étranger. Il a plus particulièrement développé une expertise en matière de police judiciaire, c’est-à-dire la répression des infractions à la loi pénale commises sur le territoire français ou à l’étranger au préjudice de ressortissants ou d’intérêt français. À ce titre, il a commandé de 2015 à 2018 la Section de Recherches de la Gendarmerie maritime, le service national de police judiciaire dédié à l’environnement maritime et portuaire. En coordination étroite avec les acteurs privés comme publics, il développe une approche renouvelée de la lutte contre la criminalité organisée (cybercrime, atteinte au patrimoine naturel maritime, trafic d’êtres humains ou d’objets volés, contrefaits ou de substances illicites, terrorisme..) en lien avec l’environnement maritime et les gens de mer, dans une logique de continuum terre-mer.

