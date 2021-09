Aiglun A DISTANCE Aiglun, Alpes-de-Haute-Provence WEBCONFÉRENCE DU RÉSEAU RURAL PACA A DISTANCE Aiglun Catégories d’évènement: Aiglun

Ce rendez-vous en ligne est ouvert à tous et sans inscription préalable. Pour y assister, connectez-vous à 10h50 le 24 septembre : Cliquez sur le lien. Un cycle de RDV en ligne consacré à des initiatives d’acteurs du développement rural et/ou à des présentations de sujets thématiques sur le rural Les réseaux ruraux régionaux Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Guyane, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont associés pour partager des expériences de développement rural. Sous forme d’un rendez-vous mensuel ouvert à tous, gratuit et accessible à distance, un acteur de terrain ou un spécialiste du développement rural apporte à chaque fois son témoignage et ouvre les échanges sur des sujets variés (fablab rural, circuits courts, création d’activité et revitalisation des centres-bourgs, tourisme social, accueil de nouveaux habitants en zone rurale…). Des jeunes volontaires en soutien aux territoires ruraux A DISTANCE Aiglun Aiglun Alpes-de-Haute-Provence

