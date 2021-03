Privas Visio Privas Webconférence « Curatelle, tutelle : pour qui ? quand ? Comment ça marche ? » Visio Privas Catégorie d’évènement: Privas

### L’Udaf du Doubs organisera une webconférence le mercredi 24 mars prochain à 18 heures sur le thème : Curatelle, tutelle : pour qui, quand ? Comment ça marche ? Lors de cette soirée interactive, vous pourrez poser vos questions par tchat. Inscription obligatoire à [istf@udaf25.fr](mailto:istf@udaf25.fr) pour recevoir le lien de connexion. Webconférence animée par le service Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

