Vous avez certainement entendu parler de Bitcoin, de NFT ou de métaverse, mais vous souhaitez aller plus loin et comprendre ce qui se cache derrière ces nouvelles technologies ? Cette table ronde de 1h30 est faite pour vous, en présentiel à H7 ou en live sur Youtube. ### Qu’allez-vous y découvrir ? Le Web3 désigne une nouvelle version d’Internet, reposant sur la technologie blockchain et le concept de décentralisation. Cette innovation de rupture sous-tend le Web3. De nombreux adeptes parlent de “nouvel eldorado” car cette technologie prometteuse est censée résoudre des problèmes liés à la centralisation et au contrôle de la donnée. Les attentes sont particulièrement fortes dans des domaines tels que la finance, la santé, la cybersécurité, la mobilité, la logistique ou encore l’agroalimentaire.

H7 & iExec vous invitent à découvrir les mécanismes qui sous-tendent le Web3 avec des personnalités phares de l'écosystème blockchain.

