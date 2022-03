Web2day Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Les 1, 2 & 3 juin prochains, après 3 ans d’absence, le Web2day fait son grand retour à Nantes. Organisé par La Cantine Numérique, l’événement est un incontournable de l’écosystème de l’innovation national, qui accueille plus de 12 000 participant·es à Stereolux et sur le Quartier de la Création. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/web2day-3

