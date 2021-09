Web série / Bienvenue au Club R-26 Musée d’arts de Nantes, 3 octobre 2021, Nantes.

2021-10-03

Horaire : 14:00 18:30

Gratuit : oui Diffusion d’un épisode chaque mardi à 19h, à partir du 14 septembre 2021, en direct sur la page Facebook et le compte Youtube du Musée d’arts de Nantes : Diffusion au musée dimanche 3 octobre de 14h à 18h30, en continu dans l’auditorium.Entrée libre sur présentation d’un billet d’entrée au musée, sous réserve de place disponible.

Montmartre, 1930. Madeleine et Robert Perrier sont amoureux de jazz, de mode et de chanson. Ensemble ils créent le Club R-26, un salon artistique réunissant artistes célèbres ou inconnus. Réseau social parisien jusqu’en 2012, le club comptera Le Corbusier, Django Reinhardt et Joséphine Baker parmi ses habitués. Mais aussi Sonia Delaunay, Georges Vantongerloo, Suzanne Valadon et Georges Mathieu, quatre artistes dont les œuvres sont aujourd’hui exposées au Musée d’arts de Nantes. Sous la caméra de Gaëtan Chataigner, quatre épisodes d’une web série ont été tournés au musée en avril 2021. À chaque numéro, Élodie Evezard, chargée de médiation et des publics au musée, décrypte une œuvre d’un artiste ayant fréquenté le fameux club. Toutes les œuvres sont issues des collections nantaises, mais certaines sont inédites et « sorties » spécialement des réserves. Le comédien Norman Barreau-Gély les raconte dans l’intimité du Club R-26, au cœur de leur époque, et offre un éclairage sensible sur des géants de l’art moderne. Chaque épisode est également ponctué par une chanson écrite par de Madeleine et Robert Perrier et interprétée dans les salles du musée par Clair et Philippe Eveno. Une véritable résonance à cette période où les cloisons entre le monde de l’art et celui de la musique sont abolies. Une nocturne dédiée au club R-26 est organisée le 7 octobre au musée. Norman Barreau-Gély, Clair et Philippe Eveno seront de retour au musée à 19h15 avec la version spectacle du Club-R26.

Musée d'arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

