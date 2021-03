Lyon Lyon Métropole de Lyon Web-formation : Vivre ensemble, interculturalité et lutte contre les discriminations Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Lyon, le mercredi 24 mars à 10:30

Nous nous retrouvons le 24 mars de 10h30 à 12h pour notre prochaine web-formation : « Des idées d’animation pour sensibiliser, conscientiser et agir pour le vivre ensemble, l’interculturalité et la lutte contre les discriminations » Pour participer à la web-formation, rdv sur le lien zoom suivant : [https://zoom.us/j/99292115283](https://zoom.us/j/99292115283) (ID de réunion : 992 9211 5283). **APPEL A PARTICIPATION :** Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir une mission en lien avec cette thématique et l’intérêt d’être en réseau est de pouvoir échanger nos expériences, pratiques et outils ! C’est pourquoi, j’aimerai que 4 jeunes d’entre vous témoignent de sa mission et des actions menées autour du vivre ensemble, l’interculturalité et la lutte contre les discriminations . Il s’agira, à la manière de votre choix (présentation libre, à partir d’une vidéo, d’un jeu, de photos, etc.) de présenter pendant 5 min ce que vous faites, animez, etc. pour donner des idées aux autres jeunes. Pour celles et ceux qui sont disponibles et interessé.e.s, je vous invite à m’envoyer un petit mail pour m’en informer. Je vous accompagnerais ensuite dans le cadrage de votre présentation ! [eboulange@laligue.org](mailto:eboulange@laligue.org)

