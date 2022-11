WE WEAR OUR WHEELS WITH PRIDE

2022-11-30 – 2022-11-30 Moins nombreux aujourd’hui, ces rickshaws demeurent des attractions pour touristes. Leurs conducteurs rivalisent d’exubérantes coiffes multicolores à franges, plumes et cornes : oeuvres d’art composites dont l’esthétique interpelle tout autant que leur façon de mener leurs courses, puisqu’ils « semblent danser, le corps suspendu dans les airs », observe la chorégraphe. Robyn Orlin / Moving Into Dance Mophatong

C’est à nouveau dans la culture de rue sud-africaine que l’incendiaire Robyn Orlin puise son matériau : sur le front de mer de Durban, où les pousse-pousse tirés par des Zoulous véhiculaient les colons de son enfance. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

