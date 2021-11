La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon, Vendée We wear our wheels with pride* / Robyn Orlin | Moving Into Dance Mophatong Le Grand R – Salle du Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

We wear our wheels with pride* / Robyn Orlin | Moving Into Dance Mophatong

le mardi 8 mars 2022 à 20:30

We wear our wheels with pride* ——————————- ### Robyn Orlin | Moving Into Dance Mophatong **La grande chorégraphe Robyn Orlin, enfant terrible de la danse sud-africaine, puise dans ses souvenirs d’enfance du temps de l’Apartheid pour créer un hommage aux flamboyants rickshaws zoulous.** Depuis les années 90, Robyn Orlin développe un univers scénique à l’intérieur duquel se manifeste un regard critique sur le monde qui l’entoure, à commencer par son pays l’Afrique du Sud. Cette pièce se fonde sur son souvenir d’enfance des rickshaws zoulous, ces pousse-pousse nombreux dans les rues, dont les « tireurs » avec leur démarche bondissante lui « semblaient danser, les corps suspendus dans les airs ». Malgré la stricte réglementation qui régissait cette pratique coloniale, les conducteurs de rickshaws rivalisaient d’inventivité, personnalisant leurs véhicules et leurs costumes avec des coiffes monumentales, faites de plumes, de perles et de cornes de vache. Robyn Orlin salue leur beauté, leur solidarité, tout en montrant que ces qualités sont l’expression d’une résistance. En synergie avec 8 jeunes danseurs sud-africains de la Cie Moving Into Dance, première compagnie de danse non raciale de Johannesburg, elle crée un spectacle haut en couleur, virevoltant et engagé. _*** We wear our wheels with pride and slap your streets with color … we said ‘bonjour’ to satan in 1820 …**_

CRÉATION | DANSE. La grande chorégraphe Robyn Orlin, enfant terrible de la danse sud-africaine, puise dans ses souvenirs d'enfance du temps de l'Apartheid. Le Grand R – Salle du Manège, La Roche-sur-Yon

2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T21:40:00

2022-03-08 Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon