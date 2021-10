Danse. “We wear our wheels with pride and slap yours streets with color… We said ‘bonjour’ to satan in 1820…” Une pièce de Robyn Orlin. Costumes bariolés, coiffures monumentales, énergie électrique : inspirée par la créativité des conducteurs de pousse-pousse de la ville de Durban, la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin revient au Grand T prodiguer sa danse dissidente, insolente et joyeuse. Afrique du Sud, région du KwaZulu-Natal : à Durban, au bord de l’Océan Indien, cohabitent les communautés zouloue et indienne. Dans les rues, l’on voit des rickshaws, ces fameux pousse-pousse originaires d’Asie, tirés par des hommes qui les transforment en œuvres d’art. Véhicules décorés, tenues multicolores et coiffes grandioses à cornes de vache subliment les difficiles conditions de vie et manifestent l’irréductible dignité des conducteurs qui, “le corps suspendu dans les airs”, bondissent, dansent et font jaillir les fulgurances de la résilience. La chorégraphie de Robyn Orlin révèle aussi en filigrane des rapports de domination non résolus remontant à l’époque de l’apartheid.Avec les danseurs de Moving Into Dance Mophatong : Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi, Eugene Mashiane, Lesego Dihemo, Sbusiso Gumede, Teboho Letele Durée : 1h10 Coréalisation Onyx-Le Grand T Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (3 au 30 mars 2022)

2022-03-04 Représentations les 3 et 4 mars 2022 Horaire : 20:30 21:40 Gratuit : non 10 € à 25 €BILLETTERIES :- www.legrandt.fr- Billetterie Grand T, 47-49 rue du Coudray à Nantes – 02 51 88 25 25 (lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 14h à 17h30) – www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentations les 3 et 4 mars 2022

We wear our wheels with pride and slap yours streets with color… – Robyn Orlin Grand T (Le)

2022-03-04

We wear our wheels with pride and slap yours streets with color… – Robyn Orlin Grand T (Le) Grand T (Le) 4 mars 2022 Grand T (Le) Nantes Nantes