WE WANT TECHNO ! – w/ Lab’Elles Le Chapiteau, 14 août 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 14 août à 18:00

She’ll get what she wants ! Le Lab’Elles crew nous a ordonné une soirée techno, alors on a pas cherché à comprendre, avant de se faire cogner à coup de beats, on leur a donné ce qu’elles voulaient… et ça ne va pas rigoler ! LINE UP : EMERALDIA AYAKASHI (Support Your Local Girl Gang / Les Mixeuses Solidaires) – Montpellier / Paris Artiste queer et non-binaire. Dj, productrice, remixer, sound designer, beatmaker, rédactrice web musique & société (LGBTQIA+, Feminisme..), Dj au sein du collectif Les Mixeuses Solidaires et MC du collectif Support Your Local Girl Gang Entre Paris et Montpellier, Emeraldia Ayakashi rencontre, découvre, s’inspire et voit le monde comme un laboratoire inépuisable d’idées. Elle mixe lors d’événements hip-hop, electroniques, féministes, LGBTQIA+ et concocte des mixtapes conçues comme des sound designs, elles s’articulent autour d’extraits de films et de discours qui viennent agrémenter le storytelling musical. Nous lui avons demandé une mixtape confinée pour animer nos soirées. FB : [https://www.facebook.com/EmeraldiaAyakashi](https://www.facebook.com/EmeraldiaAyakashi) SC :[https://soundcloud.com/emeraldiaayakashi](https://soundcloud.com/emeraldiaayakashi) LYLOU DALLAS Passionnée de musique, Lylou entame d’abord une carrière dans la danse, et s’intéressant particulièrement à la relation rythme/mouvement, elle en vient naturellement au son avec le dijing. A Marseille, en 2017 , elle crée le collectif Rouge Kartel avec ses acolytes Boz Bam, Immek et Mika Paoleti. Elle joue également pour le CCN de Roubaix et le Ballet Preljocaj. Elle travaille actuellement sur son premier Ep. Mais sa musique ne se résume pas à ça, toujours emprunts d’inattendus, ses mix se composent de petites perles électroniques voyageant du Nu Disco à la Techno pour le plus grand plaisir du dancefloor. (Rouge Kartel / Lab’Elles) – Marseille FB : [https://www.facebook.com/dj.lylou.dallas](https://www.facebook.com/dj.lylou.dallas) SC : [https://soundcloud.com/lylou-dallas](https://soundcloud.com/lylou-dallas) DELPHINE LAFRANGE (Lab’Elles) – Lyon Fondatrice, présidente/directrice de Lab’Elles depuis mars 2015, promoteur artistique, booker, concepteur et organisateur d’événements dans le but de mettre en avant les artistes féminines issues des scènes régionales, nationales et internationales. Elle met tout en oeuvre afin de faire évoluer ce concept prometteur en pleine expansion. Ses dj set groovy et festifs comportant une touche de sensualité en matière de house et tech-house music amènent naturellement le public sur la piste, de même lorsqu’elle joue une techno pointue toujours accompagnée de ce groove entraînant. Vous avez pu l’écouter entre autres aux côtés de Popof, Alex Bau, Miss Airie, Miss Tick, Mary Velo, D’Jamency… mais aussi à la gaypride de Lyon en 2014 et 2017, au sein de divers clubs, bars, restaurants, à l’occasion de soirées privées… Website : [https://labelles.events/djs/delphinelafrange/](https://labelles.events/djs/delphinelafrange/) FB : [https://www.facebook.com/Lafrange69/](https://www.facebook.com/Lafrange69/) SC : [https://soundcloud.com/delphinelafrange](https://soundcloud.com/delphinelafrange) 18h00 : Ouverture des portes 20h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/um657c](https://tinyurl.com/um657c) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir d 8,59€ en pré-vente

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille



